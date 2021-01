Il Sindaco Pigniatiello comunica: CASTANO PRIMO È CANDIDATA A “COMUNE EUROPEO DELLO SPORT 2023”

riceviamo e pubblichiamo

Con tanta, tantissima emozione io e il Vicesindaco Carola Bonalli vi annunciamo ufficialmente che la nostra candidatura è stata ACCETTATA: da oggi Castano Primo è Candidato Comune Europeo dello Sport (European Town of Sport) 2023!! ❤️

Non ci sono ostacoli insormontabili se si inseguono con passione i propri sogni, e noi R IPARTIAMO DALLO SPORT!

👇 Condivido con voi tutti il comunicato, e VIVA CASTANO PRIMO!! 👇

Il Comune di Castano Primo è ufficialmente candidato al titolo di “Comune Europeo dello Sport 2023”. A renderlo noto il Sindaco Giuseppe Pignatiello e il Vicesindaco con delega allo Sport Carola Bonalli.

L’Amministrazione Comunale ha infatti ricevuto la conferma dell’accettazione della candidatura inviata da parte di ACES, organizzazione europea che dal 2001 consegna il premio di European Capital of Sport.

L’Amministrazione di Castano Primo aderisce ai principi di responsabilità e di etica promossi dall’attività sportiva, nella consapevolezza che lo sport è un fattore di integrazione nella società, per il miglioramento della qualità della vita e la salute di chi lo pratica.

L’emergenza Covid-19 ha senz’altro duramente colpito il mondo dello Sport e, proprio in quest’ottica, l’Amministrazione Castanese ha deciso di ripartire proprio dallo Sport.

Grande emozione e soddisfazione per la candidatura è espressa dal Sindaco Pignatiello e dal Vicesindaco Bonalli:

“Siamo davvero orgogliosi dell’accettazione della nostra candidatura di Castano Primo a ‘Comune Europeo dello Sport”. Come da regolamento ACES, oggi rappresentiamo l’unico Comune di tutta la Provincia di Milano ad essere in lizza per questo prestigioso titolo.

Parlare di Sport ora? Si può ma soprattutto per noi si deve. Si tratta di una sfida che abbiamo voluto affrontare e che vogliamo vincere con tutte le energie possibili. Noi cerchiamo di fare da apripista per raggiungere il prestigioso riconoscimento e chiederemo a tutte le nostre meravigliose realtà associative sportive di prendere parte a questo palcoscenico internazionale per la nostra Castano Primo.

Guardiamo al futuro con lungimiranza, con una visione e con rinnovata speranza. La nostra candidatura a Comune Europeo dello Sport aprirà una stagione di grandi eventi sportivi (appena l’, emergenza sanitaria ce lo consentirà).

Abbiamo tante idee e tante nuove energie da investire nello sport e siamo certi che dallo Sport bisogna ripartire. Ottenere il riconoscimento di Comune Europeo dello Sport rappresenterebbe per Castano Primo un motivo di incommensurabile orgoglio e la certificazione dello straordinario tessuto associativo di cui la nostra Città può ben vantarsi. Il nostro obiettivo è e sarà promuovere tutte le attività delle società e associazioni sportive Castanesi, affinché siano riconosciute in tutta Europa. Ricordiamo che Castano è la culla e la casa di sportivi eccezionali che possono già vantare un palmares di tutto rispetto, sia a livello nazionale sia a livello mondiale in diverse discipline sportive.

La nostra Amministrazione continuerà come ha sempre fatto a promuovere lo Sport in tutte le sue forme a cominciare dagli investimenti sugli impianti sportivi: stiamo dando vita alla Cittadella dello Sport, rappresentata dal Campo Sportivo dove oggi sorge una nuova pista di atletica, una delle poche in Lombardia a livello FIDAL e stiamo per realizzare una nuova palestra, senza dimenticare la nascita del Parco Sportivo e Inclusivo Sciaredo.

Noi ce la metteremo tutta per vincere – concludono il Sindaco Pignatiello e il Vicesindaco Bonalli – perché vogliamo ridare allo Sport lustro e importanza nella vita dei giovani e di tutti noi. Manca ancora un po’ per il traguardo, ora lavoriamo a testa bassa e corriamo verso il titolo!”.

Nel comunicare la notizia alla Cittadinanza ed agli Organi d’Informazione, l’Amministrazione ha presentato anche il logo realizzato per l’occasione a simboleggiare e promuovere la candidatura di Castano Primo a Comune Europeo dello Sport. Il claim sarà “RiPartire dallo Sport”.

La Commissione ACES comunicherà l’esito delle valutazioni il 15 Ottobre 2021 e, in tal data, renderà noti i nomi dei quattro Comuni vincitori del titolo di “Comune Europeo dello Sport (European Town of Sport). Successivamente, si terrà una cerimonia di consegna delle benemerenze presso la sede del CONI e di consegna della bandiera di Comune Europeo dello Sport presso il Parlamento Europeo a Bruxelles.

Ad oggi, nella sola Lombardia si sono candidati il Comune di Castano Primo, il Comune di Codogno (Lodi) e il Comune di Cardano al Campo (Varese).