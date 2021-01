L’auto fatica a partire, hai controllato le candele?

Il funzionamento delle candele di accensione:

Molti individui non contemplano le loro candele di accensione, eppure le candele assumono un ruolo fondamentale nel far funzionare il vostro veicolo. Senza candele funzionanti, il vostro veicolo probabilmente non avrà la possibilità di lavorare a pieno regime.

Quindi, subito, cosa sono le candele di accensione e come funzionano?

Le candele di accensione sono segmenti che si trovano nella camera di combustione del motore e aiutano ad accendere la combinazione aria-combustibile compattata nel motore per completare il ciclo di accensione che produce energia. Nei veicoli diesel non ci sono le candele di accensione, la temperatura di autoaccensione del diesel è inferiore a quella del carburante e si autoaccende semplicemente con la pressione del cilindro.

Poiché la scintilla, oltre ad essere una parte significativa del motore, è un elemento significativo del motore, dovremmo considerare il suo significato come segue:

Perché sono necessarie le candele di accensione?

Le vostre candele di accensione sono ciò che alimenta dà vita allo scoppio nella combinazione aria/benzina, rendendo l’esplosione il moto necessario che dà potenza al vostro motore. Questo piccolo ma imporatante “scoppio” permette una scintilla tra due conduttori che non sono a contatto, ma abbastanza vicini tra loro da far rimbalzare la potenza tra di loro.

Quando sarebbe una buona idea per voi cambiare le candele di accensione?

Quando le candele di accensione arrivano al termine della loro vita utile, il foro tra i terminali inizia ad allargarsi, il che può provocare una diminuzione della produttività e dei guasti. Nel caso in cui la candela si decompone dove potrebbe rompersi, può realmente danneggiare le camere del motore, che sono molto costose da riparare nella remota possibilità che si verifichi. Pertanto, assicuratevi di consultare il manuale del costruttore del vostro veicolo per controllare l’aspettativa di vita delle vostre candele di accensione e non lasciate mai che le vostre candele superino la loro aspettativa di vita e di utilizzo.

Come cambiare le candele?

Per cambiare le vostre candele di accensione avrete bisogno di una chiave per l’azionamento dell’attacco di fissaggio, una barra di aumento, un attacco per candele di accensione, tipicamente ricordato per la maggior parte dei set di attacchi di fissaggio, un controllo dell’intero scintillio o una misura del sensore, accessibile in qualsiasi negozio di ricambi per automobili.

Individuare il luccichio che collega il vostro veicolo (alludere al manuale del proprietario). Lasciate raffreddare il motore prima di eliminare le candele.

Rimuovere l’attacco principale del flash.

Misurare il foro dell’attacco del flash.

Controllare l’usura degli attacchi attuali.

Prendete i giusti tappi di ricambio.

Considerare la pulizia intorno alle corde prima di reinserire le nuove candele.

Inserite i nuovi raccordi e fissateli con il vostro elemento di fissaggio.

• Lubrificare i raccordi prima di introdurli