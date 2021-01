Ciro, titolare di una palestra infuriato: “Chiusura palestre fino al 5 marzo? Siete incompetenti e c…”

“Inetti, incompetenti e coglioni”. Raccogliamo anche noi di CAM lo sfogo di Ciro, il titolare di una palestra a Napoli. Se la prende con il comitato tecnico scientifico che obbliga le palestre a rimanere chiuse fino al 5 marzo.

“Vorrei chiedere su quali basi scientifiche impongono la chiusura delle palestre fino al 5 marzo, – si chiede Ciro- mentre altre attività lavorano. In particolare i centri commerciali dove entra chiunque e nessuno sa nulla. Chi entra in una palestra viene registrato e questo vale per tutti gli utenti. Se il soggetto si contagia noi riusciamo a risalire alla catena dei contatti. Dopo ogni seduta gli attrezzi venivano sanificati con l’igienizzante anche se con il sudore non si trasmette un virus”.

Ciro ironizza e aggiunge: “Le persone in palestra a furia di igienizzarsi le mani hanno perso le impronte digitali. Le palestre sono le più sicure. Chi dà ragione al cts manca di neuroni. Su quali basi scientifica dobbiamo rimanere chiusi fino al 5 marzo? Siete delle bestie”.

Qui il video!