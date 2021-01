Con ordinanza del Presidente del Consorzio n. 2 del 21 gennaio 2021 è stata disposta l’interdizione del traffico ciclopedonale e motorizzato, ad eccezione dei mezzi consortili, sull’alzaia in sponda destra idraulica del Naviglio Grande nel tratto ricompreso tra il ponte di Cuggiono e il ponte di Bernate Ticino, dalla progr. km 5+130 alla progr. km 8+270, per il periodo dal 25 al 29 gennaio 2021 al fine di consentire l’effettuazione del taglio della vegetazione e della manutenzione del verde.

