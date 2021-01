Malviventi sempre più spregiudicati. A Magenta si sono registrate due odiose truffe negli ultimi giorni. Tanto che è stato lo stesso comandante dei Carabinieri, Maresciallo Massimo Simone, a chiedere l’aiuto del parroco don Giuseppe Marinoni a spendere due parole durante la santa messa per mettere in guardia gli anziani. Ecco come fanno. Un fantomatico dottore dice alla mamma della presunta figlia che quest’ultima per guarire dal Covid necessita di terapie costose altrimenti potrebbe morire. Per acquistare questi farmaci servono soldi. A questo punto la falsa figlia chiede alla mamma di raccogliere il denaro e gli oggetti in oro che ha in casa e metterli in una busta. Di li a breve si sarebbe presentato un individuo al quale consegnare il tutto, cosa che è purtroppo accaduta.

Truffe a Magenta: "Servono soldi per i farmaci anti covid, altrimenti sua figlia potrebbe morire". L'allarme lanciato dal parroco