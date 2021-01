S tava percorrendo via Leopardi in bicicletta quando è caduto rovinosamente a terra. Un uomo di 31 anni è stato soccorso, verso le 21 si sabato a Magenta, da un equipaggio della Croce Bianca di Magenta. L’uomo, di origini straniere, avrebbe sbandato improvvisamente forse a causa di un malessere. Le sue condizioni non destavano preoccupazione ed è stato trasferito al pronto soccorso con il codice verde.

Uomo in bici finisce a terra in via Leopardi a Magenta, codice verde al pronto soccorso was last modified: by