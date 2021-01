Il M5S del Magentino-Abbiatense solidale con CAMBIAMO ABBIATEGRASSO

Riceviamo Pubblichiamo

Il M5S del Magentino-Abbiatense esprime la propria solidarietà al gruppo consiliare Cambiamo Abbiategrasso per il grave episodio subito in Consiglio Comunale il 15 gennaio 2020. In quell’occasione il consigliere Gallotti in quota Lega rivolgendosi a un consigliere dell’opposizione ha affermato “Andate a cagare voi e chi vi ha votato”. Un episodio increscioso e senza precedenti che mina pesantemente la serietà del ruolo istituzionale in capo all’attuale Giunta. E’ inaccettabile che un consigliere possa liberamente insultare gli elettori e chi li rappresenta. E’ inaccettabile che non si riesca a mantenere la minima parvenza di serietà in un contesto istituzionale. I comportamenti e le intemperanze a cui abbiamo assistito in questi anni di dibattito pubblico ci avevano già dato ampie dimostrazioni sul fatto che per alcuni eletti non fosse poi così tanto chiara la differenza tra un dibattito al bar e quello serio, costruttivo e rispettoso che dovrebbe tenersi in un luogo “sacro” quale dovrebbe essere la massima assise cittadina. Chiediamo al Sindaco Nai e alla sezione locale della Lega di prendere le distanze dalle affermazioni del consigliere e riteniamo quantomeno opportune le dimissioni. Questi comportamenti non possono che disincentivare l’affezione alla politica e alla fiducia nelle istituzioni.

Vergogna!