Si apre oggi la Settimana dell’Educazione a Magenta: ecco il calendario delle riflessioni radio

Giovani e pandemia: incontri radio nella Settimana dell’educazione

Come vivono i giovani la pandemia Covid-19? Come la affrontano? Per fornire una risposta la Comunità Pastorale di Magenta, in occasione della settimana dell’Educazione 2021 da lunedì 25 a venerdì 29 gennaio, in collaborazione con Radio Magenta, l’associazione E.comunità e il Progetto “Adolescenza, Disagio giovanile, Territorio” propone alcuni appuntamenti attraverso brevi interviste con professionisti ed esperti trasmessi via web radio.

Attraverso brevi interviste trasmesse alla radio dopo i notiziari delle 13 e delle 20.20 (ma riascoltabili, in qualsiasi momento, attraverso il canale Soundcloud di Radio Magenta), questi esperti aiuteranno a fornire uno sguardo sullo stato di salute dei giovani in questo tempo di pandemia.

Ecco il calendario degli interventi:

Lunedì 25 Introduzione della settimana dell’Educazione e del tema “Giovani e Pandemia” – Don Emiliano Redaelli, responsabile pastorale giovanile della Comunità Pastorale di Magenta

Martedì 26 Ansia, perdita di interessi, cogliere i segnali – Francesca Maltagliati, psicologa – neuropsichiatria dell’infanzia e adolescenza, Ospedale Fornaroli di Magenta

Mercoledì 27 Giovani e cultura dell’odio – Marco Cribioli, presidente della Cooperativa sociale Albatros

Giovedì 28 Giovani e dipendenze – Aldo Violino, psicologo del SERT (Servizio per le Tossicodipendenze)

Venerdì 29 Giovani, scuola, formazione – Maria Grazia Pisoni, dirigente scolastico IIS Luigi Einaudi

Radio Magenta può essere ascoltata e seguita ovunque ad alta qualità digitale, negli smartphone e nei tablet scaricando l’App gratuita per dispositivi Android e IOS, in streaming sul sito web www.radiomagenta.it, con gli Smart Speakers a comando vocale. Inoltre, sul canale www.soundcloud.it/radiomagenta è possibile “riascoltare” in qualsiasi momento le interviste.