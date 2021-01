Cristianofobia, via libera a osservatorio lombardo.

Riceviamo e Pubblichiamo



DEL GOBBO (NCI): “FENOMENO IN AUMENTO. CULTURA E EDUCAZIONE PER PREVENIRLO”

Milano, 26 gennaio 2021 – La Lombardia avrà un Osservatorio sulla Cristianofobia e sull’antisemitismo. Lo ha deciso oggi il Consiglio regionale che ha approvato la mozione presentata da Luca Del Gobbo, esponente di “Noi con l’Italia”.

“Il fenomeno della violenza sui Cristiani è in aumento e non va sottovalutato – ha spiegato Del Gobbo –. L’ultimo rapporto di Open Doors/Porte aperte rivela che, nel mondo, sono addirittura 340 milioni. Sbaglia chi pensa di circoscriverlo a sole certe zone: anche in Europa, Italia compresa, esistono e sono in crescita atteggiamenti e atti di discriminatori contro simboli e persone di questa e di altre religione. Parliamo, purtroppo, di episodi sottovalutati se non addirittura ignorati. Questo è il miglior terreno su cui si innestano odio e violenza”.

L’obiettivo dell’Osservatorio “sarà quello di monitorare, in stretto collegamento con le istituzioni e le realtà associative, quanto accade sul territorio per capire l’origine di questo fenomeno, arginare le sue conseguenze e studiare soluzioni per prevenirlo”, ha precisato Del Gobbo.

“Ringrazio l’assessore Stefano Bruno Galli, che ha colto lo spirito della mia proposta e accetto la sua proposta di far monitorare anche gli atti di antisemitismo. Sarà importante – aggiunge Del Gobbo – lavorare in sinergia con l’assessorato regionale alla Cultura per promuovere una attività culturale e educativa che consenta di capire il significato e il ruolo del Cristianesimo e della libertà religiosa in generale. Una conoscenza da diffondere soprattutto tra i giovani, attraverso progetti nelle scuole, mostre interattive, incontri con testimoni della fede che sono anche costruttori di pace e di opere di carità. Cioè di un bene per tutti”.