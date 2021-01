StraMagenta rinviata: troppo rischioso correrla il 7 febbraio

La StraMagenta in programma per il prossimo 7 febbraio è stata rinviata a data da decidere.

La classica competitiva Fidal sulla distanza di 10 chilometri si sarebbe dovuto svolgere seguendo i rigidi protocolli di sicurezza anti covid, ma evidentemente non è bastato per placare le polemiche. In troppi avevano sostenuto essere troppo rischioso azzardare l’organizzazione di una gara in questo periodo ancora molto delicato. E così ecco arrivare la notizia del rinvio della competizione. Ci auguriamo che si torni al più presto alla normalità, anche nelle competizioni sportive. Ma effettivamente era davvero un rischio preparare una corsa, sia pur con partenze scaglionate, in un momento difficoltoso come questo.

Meglio fare un passo alla volta, senza dover per forza bruciare le tappe.