Assessore Aloi per quale motivo è stata rinviata la StraMagenta nonostante rispettasse le condizioni di sicurezza?

La StraMagenta sarà rinviata. E’ questa la decisione presa. Ennesimo pasticcio dell’amministrazione magentina che, dopo avere annunciato che la gara si svolgerà il 7 febbraio ecco arrivare il rinvio a data da destinarsi. Che potrebbe essere tra poche settimane. Quindi sorge spontanea una domanda caro assessore allo sport Luca Aloi. Cosa cambierà mai da qui a poche settimane? A questa se ne aggiunge subito un’altra. Per quale motivo la competizione è stata rinviata? Ci pare di aver capito che la federazione aveva stabilito delle regole precise anti covid per poter consentire lo svolgimento delle gare nazionali come la StraMagenta. Quindi se era tutto a posto, se le regole ci sono, se si stava lavorando per farle rispettare, per quale motivo rinviarla?

Gli articoli polemici sulla stampa locale (compreso il nostro di CAM) ci sono stati. E allora? Viviamo in un paese dove vige la libertà di opinione, ognuno è libero di esprimerla pubblicamente.

E un amministratore non dovrebbe lasciarsi influenzare dagli articoli di stampa usciti, magari molto polemici sull’opportunità di organizzare una gara in un periodo come questo. Perché, piaccia oppure no, organizzare una gara con un potenziale numero di iscritti che può arrivare a 900 qualche rischio lo comporta. Per non parlare dell’opinione pubblica quasi completamente contraria all’organizzazione della manifestazione. Ma un assessore che si rispetti non dovrebbe dar retta all’opinione pubblica.

Se sussistono le condizioni per fare una gara di corsa la si fa. Punto e basta.