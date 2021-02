Due gruppi di giovani, probabilmente sotto l’effetto dell’alcol, hanno dato vita ad una maxi rissa.

A chiamare i carabinieri sono stati proprio alcuni cittadini che hanno notato gli assembramenti fuori dai bar.

All’arrivo dei militari i ragazzi erano fuggiti verso piazza Parmigiani. I carabinieri stanno continuando gli accertamenti.

Nessuno ha riportato ferite. Non è la prima volta che si verificano liti e risse tra ragazzi.

Spesso i carabinieri sono costretti ad intervenire.