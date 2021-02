Da Robecchetto a Magenta nessun pullman è stato aggiunto: studenti in difficoltà

Le polemiche sui troppi disagi che riguardano studenti e famiglie continuano anche per altre tratte.

Una signora di Robecchetto con Induno, mamma di una ragazza che frequenta il liceo Quasimodo a Magenta, pone l’attenzione su numerosi altri problemi. “Partendo da Robecchetto il pullman è sempre lo stesso – ha commentato la mamma – Non ci sono state aggiunte e i mezzi sono pieni dopo avere caricato nei comuni del Castanese per dirigersi verso il magentino”. L’articolo che abbiamo pubblicato sulla protesta della mamma di una ragazza affetta da malattia autoimmune ha scatenato una raffica di commenti. Da una parte gli orari di ingresso nelle scuole sono stati modificati, ma dall’altra i pullman sono sempre gli stessi. Naturalmente le opinioni sono le più disparate. C’è anche chi assicura che i pullman della tratta Cuggiono Castano hanno visto dei miglioramenti e qualcosa è stato aggiunto. Altri dicono che non hanno notato assembramenti, altri ancora affermano il contrario. Naturalmente ci troviamo in una fase iniziale dove le difficoltà organizzative sono evidenti. Sia da parte della scuola che dalla società dei pullman.