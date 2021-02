Magenta, l’ira di Confcommercio e PD: “Cari sindaco e Vice, i soldi per le imprese quando arrivano?”

Hanno partecipato al bando per la concessione di contributi a fondo perduto con la rassicurazione di avere i soldi prima delle festività natalizie. Cosa che, ad oggi, non è ancora avvenuta. È durissima la lettera che Simone Ganzebi e Luigi Alemani di Confcommercio hanno inviato al sindaco Chiara Calati, al vice Simone Gelli e all’assessore Laura Cattaneo. In sostanza i fondi messi a disposizione da Regione Lombardia per le imprese del commercio, ristorazione, terziario e artigianato risultano essere ancora bloccati. “Auspichiamo che in breve tempo, Sindaco e Vice risolvano la questione e vengano sbloccati i fondi per le nostre imprese” ha commentato il capogruppo PD Enzo Salvaggio.

Pubblichiamo integralmente la lettera inviata da Confcommercio all’aministrazione magentina:

Riteniamo necessario partecipare alla Amministrazione Comunale quanto le nostre Imprese Associate che hanno partecipato al recente Bando per la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle Imprese del Commercio, della Ristorazione, del Terziario e dell’Artigianato promosso dal DUC di Magenta, cui abbiamo garantito la fattiva assistenza nella formulazione delle domande depositate, in qualità di soggetti direttamente interessati ai lavori del Distretto, ci richiedono in ordine al riscontro economico da loro atteso conseguentemente all’accoglimento delle loro sopra citate domande di ottenimento di contributo.

Nel corso dei lavori intercorsi dalla Cabina di Regia e, nel merito da quanto emerso nelle varie successive interlocuzioni tra i nostri rispettivi Uffici e i Consulenti della Società incaricata dalla Amministrazione Comunale alla gestione e deposito del Bando in parola, ci sembra ricordare che gli impegni e rassicurazioni palesate agli Imprenditori argomentavano il riconoscimento dei contributi prima delle Festività Natalizie. Ciò, evidentemente non è avvenuto e, anche qui, sempre in maniera informale, ci viene riferito che i fondi che dovevano essere messi a disposizione da Regione Lombardia sono “ancora bloccati”. Dovendo assolutamente assolvere a quelle che sono le giuste e pienamente condivisibili richieste delle nostre Imprese Associate circa la disponibilità di fondi, peraltro da dover conferire in forza di domande positivamente accolte, diviene ancor più fondamentale soprattutto in un contesto quale quello difficile che stiamo attraversando, ottenere oggettivi riscontri. Questi, in eguale misura, li indirizziamo anche a quello che anche qui, sempre in via informale, ci è stato riferito circa la potenziale data di avvio del secondo Bando finalizzato ad esautorare i fondi non elargiti con la prima edizione. La Società incaricata infatti ci ha riferito telefonicamente che, questo secondo Bando, avrebbe dovuto trovare corpo tra la fine di Gennaio e l’inizio di Febbraio proprio per assolvere ancheai tempi imposti da Regione e distribuire i circa 78mila euro ancora a disposizione. Per questo, diviene quanto meno utile, in tempi brevi, poter organizzare, a nostro parere, una Cabina di Regia del Distretto per assolvere a queste richieste che Vi sottoponiamo, alla programmazione del secondo Bando e garantire la fondamentale attenzione alle Imprese Associate e più in generale, doverosamente, all’intero Tessuto Commerciale di Magenta.