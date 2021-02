Operativo al Fornaroli di Magenta l’ambulatorio post covid. Ecco come ci si prenota

È operativo da ieri, lunedì, l’ambulatorio post covid all’ospedale Fornaroli di Magenta.

Come ha spiegato il primario di Medicina dottor Nicola Mumoli, è un servizio per la popolazione che era già stato attivato durante la prima fase. Potrà essere utilizzato dalle persone che hanno avuto il covid e che si recano dal medico di base perché hanno ancora dei sintomi e vogliono eseguire un controllo approfondito. Il medico fa l’impegnativa, il paziente si registra al Cup e viene fissato l’appuntamento per la visita durante la quale si vedrà se la malattia ha lasciato strascichi.

L’ambulatorio post covid è rafforzato con la presenza di pneumologi degli ospedali di Magenta e Abbiategrasso e riguarda tutto il territorio. L’ambulatorio è operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30. Se, durante la visita, il medico ritiene di dover svolgere ulteriori indagini il paziente sarà sottoposto ad esami più analitici, come è stato fatto durante la prima ondata