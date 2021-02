Santo Stefano: Il gruppo CAP e il Sindaco avevano spiegato in anticipo il motivo dell’abbattimento degli alberi.

il comunicato del Gruppo CAP

Santo Stefano Ticino: un nuovo gruppo elettrogeno per continuare a garantire la fornitura di acqua ai cittadini

In accordo con l’amministrazione comunale, lunedì 8 febbraio partiranno in Piazza Garibaldi i lavori di Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, per potenziare le performance dell’acquedotto cittadino

Garantire la continuità del servizio di fornitura di acqua ai cittadini, anche in caso di guasti e blackout. È l’obiettivo dei lavori che partiranno lunedì 8 febbraio in Piazza Garibaldi e che verranno realizzati da Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, per potenziare le prestazioni dell’acquedotto di Santo Stefano Ticino.

I tecnici di Gruppo CAP in accordo con l’amministrazione comunale che ha autorizzato i lavori, procederanno con l’abbattimento di sei piante (essenze arboree) presenti nella zona adibita a parco, in paese. Questo per permettere l’installazione e l’esecuzione dei lavori in totale sicurezza ed evitare che la presenza degli alberi ostacoli il corretto funzionamento dell’impianto. Una volta installato il gruppo elettrogeno, Gruppo CAP provvederà a piantumare la piazza con nuovi alberi da Pero, specie di alto fusto che andranno a integrarsi al meglio nello spazio urbano.

L’intervento per il taglio delle piante durerà due giorni, mentre i lavori di installazione del gruppo elettrogeno avranno una durata di circa 5 settimane.