Da Magenta a Castano Primo il problema sepoltura islamica resta: la Nuova Italia appoggia le associazioni locali (Video)

Come vanno le cose a Castano Primo per i fedeli di religione islamica? Domenica mattina il segretario del movimento La Nuova Italia si è recato a Castano per verificare personalmente la situazione incontrando i referenti di due associazioni, l’Associazione Culturale Islamica e l’Associazione Madni. La prima si era costituita nel 2018 e, nel 2019, ha formulato richiesta ufficiale per avere uno spazio cimiteriale destinato alla sepoltura secondo il rito islamico. “Oggi Munib ci ha fornito dei consigli su come procedere – ha commentato il referente dell’associazione culturale islamica – Abbiamo fatto un sopralluogo all’interno del cimitero di Castano Primo e ci siamo accorti che esistono alcuni spazi vuoti che potrebbero essere utilizzati a questo scopo”. La comunità pakistana nel castanese esiste da oltre un ventennio ed è molto numerosa. Inevitabilmente il tempo passa per tutti. Spesso accade che nella terra di origine non abbiano più parenti e avere la possibilità di usufruire di una piccola parte del cimitero risolverebbe molti problemi. “Ho letto le carte – spiega Munib Ashfaq – loro stanno procedendo nel pieno rispetto delle regole e, soprattutto, della Costituzione. Appoggeremo le loro iniziative perché nessuno deve essere escluso dal contesto sociale”.

