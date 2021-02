Economia: Milano riparte dal settore immobiliare

Il mercato immobiliare ha risentito, come tanti altri settori dell’economia italiana, della crisi causata dall’emergenza coronavirus. In molte città italiane, infatti, si sono verificate contrazioni delle compravendite e oscillazione del valore delle abitazioni.

La città che ha reagito meglio a questo terremoto economico è stata senza dubbio Milano. Secondo un’analisi del capoluogo lombardo, infatti, nel primo semestre del 2020 la città ha evidenziato un aumento del 2% per quanto riguarda i valori immobiliari, rispetto al secondo semestre 2019.

La solidità del settore real estate di Milano esercita una grande attrattiva per chiunque fosse interessato a effettuare degli investimenti immobiliari in zona. Per essere sicuri di trovare la casa più adatta alle proprie esigenze è importante rivolgersi a delle agenzie immobiliari a Milano solide e valide, come Dove.it. Il team di professionisti di questa agenzia assicura un servizio competente e trasparente con tariffe di commissioni estremamente convenienti, per una compravendita lineare e senza problemi.

Un input notevole al settore del mattone milanese è rappresentato anche dalla nuova mobilità legata al trasporto cittadino metropolitano. L’arrivo della linea 4 della metro fino in zona Vercelli-Lorenteggio ha influenzato il mercato immobiliare meneghino, registrando una crescita dell’1,9%.

Discorso simile per l’arrivo della metropolitana blu, che ha movimentato l’interesse per gli immobili della zona periferica di viale Forlanini. Anche le aree che presentano abitazioni con terrazzi e balconi abitabili stanno riscuotendo particolare successo.

La riqualificazione della zona milanese ha riscontrato effetti positivi sulla crescita dei prezzi, soprattutto nelle aree Bovisa e Sempione, con un aumento del 3,4%. Nelle nuove costruzioni a Isola, vengono ora privilegiate metrature più grandi a fronte di una maggiore richiesta emersa dopo la chiusura forzata.

È da segnalare, comunque, un rallentamento della nuova edilizia in zona, tutto a vantaggio dell’usato che raggiunge i 5.500-6.000 € al metro quadro.

Anche le zone centrali mantengono saldo l’interesse, con un aumento dei valori immobliare dell’1,8% nei primi mesi del 2020.

Anche per gli immobili di prestigio viene confermata la predilezione per spazi ampi con aree esterne. Nelle zone di piazza Mondadori i prezzi delle abitazioni possono arrivare a quota 9.000 € al mq, soprattutto se provvisti di ottima vista e spazi vivibili all’aperto.

Un mercato immobiliare, quindi, quello di Milano che ha saputo reggere benissimo all’ondata di crisi dovuta al coronavirus. Le uniche eccezioni a questo fenomeno sono le aree più turistiche e il comparto delle locazioni. Il settore degli affitti, infatti, ha in parte risentito del lavoro da remoto e della mancanza di studenti negli atenei della città.

Il capoluogo lombardo si conferma, comunque, un’ottima scelta per chiunque volesse investire nel mattone.