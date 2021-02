Il Consiglio Comunale dei Ragazzi: Diego Marchegiani è il nuovo Sindaco

TURBIGO – Ieri, 9 febbraio, è avvenuto l’insediamento del Consiglio Comunale dei ragazzi che ha visto Diego Marchegiani indossare la fascia tricolore. Su un totale di 167 ragazzi votanti hanno ricevuto voti (tra parentesi il numero delle preferenze): Diego Marchegiani (23); Arianna Tanzini (19) che ha assunto la carica di vicesindaco; Riccardo Nobili (19), consigliere; Gabriele Nicotra, consigliere (18); Sofia Caccia (17), consigliera; Silvia Morrone, consigliera (13); Tomer Jerbi (12), consigliere. All’insediamento hanno partecipato il sindaco Christian Garavaglia e l’assessore alla Pubblica Istruzione Manila Leoni con i docenti interessati all’evento, che ha lo scopo di avvicinare i giovani alle istituzioni democratiche della Repubblica Italiana.

