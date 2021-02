Cyber estorsioni, pagare o denunciare? Meglio prevenire

L’appuntamento in diretta streaming del capitolo legnanese affronta un tema di stretta attualità, purtroppo. Oltre al Covid-19, infatti, il 2020 è stato l’anno dei Cyberattacchi, più che raddoppiati (+246%, fonte Corriere della Sera) e diretti a colpire un mondo imprenditoriale che si è sempre più appoggiato sulle infrastrutture digitali per reggere l’urto della pandemia sui propri business.

Il termine “crimine” è il più calzante per spiegare un fenomeno che è ormai parificabile allo spionaggio industriale. I casi più frequenti di Cyberattacco si possono identificare come delle vere e proprie estorsioni ai danni delle aziende, violate nei propri sistemi, derubate di informazioni e accessi chiave all’attività e ricattate dagli hacker.

Cosa reagiscono le aziende? Molte pagano (1 su 4 secondo il Corriere, si parla di centinaia di migliaia di euro a caso), per la paura di non riuscire più a recuperare i propri dati e veder compromessa l’operatività, ma anche per difendere l’immagine dell’azienda. Essere “bucati” da un attacco hacker per molti equivale all’evidenza di non essere stati abbastanza attenti e non essere tecnologicamente preparati.

Com’è composto il panorama del Cyber crimine e cosa possono fare le aziende per difendersi saranno i principali temi della serata del 23 febbraio. A parlarne saranno relatori impegnati ogni giorno a promuovere la Cyber sicurezza. Introdotti da Francesca Porzio di PwC Italy, interverranno:

Giuseppe D’Agostino (Partner di PwC Italy), ingegnere delle telecomunicazioni specializzato in ambito Cybersecurity e Privacy, esperto nella esecuzione e gestione di complessi progetti di trasformazione in ambito Cybersecurity per aziende di primaria importanza a livello nazionale e internazionale.

(Partner di PwC Italy), ingegnere delle telecomunicazioni specializzato in ambito Cybersecurity e Privacy, esperto nella esecuzione e gestione di complessi progetti di trasformazione in ambito Cybersecurity per aziende di primaria importanza a livello nazionale e internazionale. Pierguido Iezzi (CEO e co-founder di Swascan), Ex Ufficiale di carriera presso l’Accademia Militare di Modena con circa 30 anni di esperienza nel mondo della Cyber Security. Autore di diverse pubblicazioni, collabora regolarmente a diversi giornali e pubblicazioni. Keynote speaker e testimonial presso università, eventi nazionali e internazionali.

Pierguido Iezzi proporrà un intervento molto pratico, per trasmettere l’idea di che cosa possa significare subire un attacco e come riuscire a prevenirlo e ad affrontarlo.

Chiuderà la serata l’intervento di GianMaria Paganini, CEO dell’agenzia di comunicazione the Zen agency, media partner del Chapter legnanese di Singularity University.

Per seguire la diretta in video streaming della Mission Seven di SingularityU Legnano Chapter iscriviti a questo link: https://thezen.agency/evento/mission-seven-cybersecurity/

Il programma completo:

18.00 – 18.15 : Introduzione – Francesca Porzio (PwC Italy)

18.15 – 18.45 : “Cybersecurity – Il significato” – Giuseppe D’Agostino

18.45 – 19.15 : “Cybersecurity – Applicazione e casi pratici” – Pierguido Iezzi

19.15 – 19.30 : Conclusioni – GianMaria Paganini

