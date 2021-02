L’odissea di “PICA” la Gazza Ladra scomparsa da Zelo Surrigone e ritrovata ad Angera.

Pica era stata avvistata anche a Cuggiono e da li era finita ad Angera

Da Zelo ad Angera passando per molti altri comuni. Da Abbiategrasso a Robecco, da Mesero a Cuggiono d ove in tantissimi l’hanno vista. La storia di Pica è quella di una gazza che ha fatto passare un brutto periodo ai suoi proprietari che erano in pena per lei. Ieri mattina la fine di un incubo. La proprietaria Rossana Pirro è stata contattata da una ragazza di Angera che l’aveva trovata. Grande la felicità per avere ritrovato la piccola Pica. Una gazza domestica che si è avventurata verso nord e si è sicuramente pentita. A Cuggiono in tanti si stavano prodigando per lei, ma non sapevano che si era smarrita. Ad Angera si era intrufolata in un bar del centro e chiedeva con insistenza del cibo. Fortuna vuole che una ragazza ha visto un post in cui si parlava di Pica. Si è attivata e, insieme ad un’amica l’ha cercata. Prima era ad Angera, poi a Ronco, il comune successivo. C’era il rischio che sparisse di nuovo e bisognava far presto. Il proprietario di un hotel le ha dato da mangiare ed è così che viene trovata dalle due ragazze che vedono Pica al ristorante. L’hanno attirata nel locale caldaia e l’hanno rinchiusa. Riescono a contattare la proprietaria che, colta da tantissima emozione, è partita da Zelo alla volta di Angera recuperando la sua Pica. “È tornata a casa sporca, molto provata – ha detto la proprietaria – ha riconosciuto immediatamente mio figlio e gli altri animali. È stata una gioia immensa, ringrazio tutti coloro che si sono attivati”.