Sfruttati e sottopagati dal caporale in un’azienda florovivaistica di Inveruno: un sistema che continua da 20 anni

La notizia dell’azienda florovivaistica il cui titolare era dedito allo sfruttamento della manodopera che veniva retribuita tre euro l’ora non ci stupisce.

Anzi ne eravamo a conoscenza da parecchi anni. Quanti? Fin dal 2001 per intenderci. Ma non c’erano state denunce, fino a quando qualcuno lo ha segnalato alla Guardia di Finanza di Magenta che si è messa in moto per le indagini. Un applauso a chi ha avuto il coraggio di denunciare perché non deve essere stato semplice. Il sistema si basa sullo stato di bisogno del lavoratore praticamente costretto ad accettare condizioni impossibili.

A Inveruno dopo 20 giorni di prova si passava ad un rapporto di lavoro che non era subordinato, ma considerato una semplice prestazione occasionale. Quando i dipendenti in realtà lavoravano anche per nove ore al giorno senza alcun diritto. A chi dare la colpa di un sistema di questo genere? Purtroppo chi ha bisogno di soldi si adegua e se trova un personaggio senza scrupoli il gioco è fatto.

Tre euro l’ora senza tutele, questa è la realtà di oggi.

Non solo nel sistema florovivaistico. Ma anche nel giornalismo è così. Collaboratori pagati due euro a pezzo sono pressoché la regola. Inutile lamentarsi se non si fanno valere i propri diritti. E così per molti vanno bene anche due soldi. Sempre meglio di niente.

Ricordate denunciate sempre le ingiustizie è un vostro diritto/dovere!