Buscate: Area ex TAM partiti i lavori di recupero (ma tutto intorno è una discarica)

Personalmente mi sono occupato molte volte dell’area. Una volta li vicino trovai addirittura carcasse di Agnelli. Oggi ennesimo sopralluogo e purtroppo come testimoniano le foto, non è qambiato nulla!

Il Sindaco di Buscate Fabio Merlotti contattato al telefono ci sottolinea fiero: “ Nell’area ex TAm siono iniziati i lavori di piantumazione, in accordo con il cavatore come da vec chia convenzione che sarà ripresa nella nuova, un’ altro risultato storico per la nostra amministrazione! “

Sull’area da sempre c’è un’attenzione da parte dell’Associazione 5 agosto 1991 che su Buscate Blog pubblica un’ampia descrizione dei Lavori:

Non solo il cedro, per favore…

Noi che stamattina eravamo li, purtroppo abbiamo documentato il degrado che c’è attorno all’area che nel frattempo è anche diventata un’area adibita al Motocross.

Questa idea ci piace, lontano dalle case, perchè non adibire l’area a questo sport? Magari stipulando una convezione col locale Motoclub? la pista potrebbe essere usata anche per Mountain Bike o Ciclocross, per dare nuova vita ad un area occorre coinvolgere più associazioni, cosi da ridonare l’area alla gente! Ma ci vogliono idee….

Le foto Scattate smattina nell’area adiacente all’ex discarica.. ci permettiamo di dire che tanto Ex non è!:

Siamo convinti che quest’area se ben curata potrebbe dare valore aggiunto a Buscate!

