Inveruno: classe action in vista per i sottopagati del vivaio, scende in campo la Cisl

Il caso dei lavoratori sottopagati in un vivaio florovivaistico di Inveruno ha suscitato scalpore.

Purtroppo sappiamo che era una situazione che continuava da tempo, conosciuta da molti, ma evidentemente appresa dalle autorità soltanto negli ultimi tempi.

La Cisl è il sindacato che si sta interessando ai lavoratori colpiti da questa sorta di capolarato diffuso al nord.

Forse un centinaio di persone, molti sono stranieri e difficili da contattare. La Cisl ne ha sentiti una ventina al momento, ma altri se ne potrebbero aggiungere nei prossimi giorni.

Il 9 marzo alle 14.30 nella sede Cisl di via Vittorio Emanuele a Cuggiono si terrà un incontro al quale parteciperanno il sindacalista e anche il legale della Cisl che illustrerà i passi da seguire.

L’obiettivo è di fare una sorta di class action che consentirà ai lavoratori di insinuarsi come creditori.