Per il Comune e le scuole di Vanzaghello duemila mascherine made in Italy donate da Fen Garments

riceviamo e pubblichiamo

Vanzaghello, 26 febbraio 2021– Da oggi gli alunni della scuola elementare e il personale del Comune di Vanzaghello possono contare su una protezione in più contro il Covid-19.

Si tratta di duemila mascherine, prodotte e donate dall’azienda locale Fen Garments, capaci di garantire una filtrazione superiore al 99%: mille mascherine a cinque strati per bambini (dispositivo medico di classe I) e mille FFP2 certificate CE e testate in Italia.

“Siamo da sempre vicini alla comunità in cui operiamo, ne siamo parte e vogliamo contribuire alla salute dei nostri concittadini, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni – afferma Paolo Dragonetti, direttore di Fen Garments – Dalle fasi iniziali dell’emergenza abbiamo dedicato un ramo della nostra azienda alla produzione di mascherine per la protezione da Covid-19, realizzandole con materiali che offrissero massima sicurezza e comfort, anche ai più piccoli”.

Prestazioni e conformità delle mascherine sono state testate dal laboratorio di analisi BPSEC.

“Oggi presso i nostri laboratori vengono testati dispositivi che provengono da tutta Italia e dal resto del mondo, ma l’unione di due aziende locali è un segnale importante – spiega Daniele Barbone, direttore di BPSEC – Due aziende del territorio come BPSEC e Fen Garments, che rappresentano l’alto milanese e collaborano, sono anche il simbolo di sinergie che fanno ben sperare per il futuro dell’economia locale”.

Il processo che ha condotto Fen Garments ad essere la prima realtà europea a produrre mascherine FFP2 certificate CE non è stato semplice. “Sono stati curati – commenta Gianluca Albè, legale dell’azienda – differenti aspetti per ottenere il marchio CE, dai profili contrattuali a quelli privacy e regolamentari”.

“Desidero ringraziare personalmente – commenta il Sindaco di Vanzaghello, Arconte Gatti – a nome dell’Amministrazione Comunale, dei Dipendenti del Comune e della Comunità Scolastica Vanzaghellese, cui si unisce il Dirigente Scolastico dottor Domenico Pirrotta, col quale si lavora in sinergia e collaborazione per un unico scopo, il bene e la salute comune, la ditta Fen Garments, rappresentata dal direttore Paolo Dragonetti, nostro concittadino, per l’ennesima dimostrazione di solidarietà e sensibilità da parte di privati, che con grande senso civico, intervengono con un contributo attivo e collaborativo in questo delicato momento della pandemia, a supporto del nostro Paese. Un bell’esempio di concretezza, a cui va tutta la nostra più sentita gratitudine.”

FEN GARMENTS Srl è un’azienda di Gallarate specializzata nella realizzazione di abbigliamento di alta qualità per grandi firme, che con l’emergenza sanitaria ha dedicato un ramo della produzione alle mascherine protettive; è la prima in Europa a produrre la FEN 5S, mascherina FFP2 NR realizzata e certificata CE per la protezione da Covid-19.

BPSEC Srl è una società di Magnago specializzata in servizi tecnici avanzati per l’ambiente e la sicurezza di cicli produttivi e prodotti, con laboratorio di analisi interno accreditato Accredia. Dall’inizio della pandemia BPSEC ha supportato tecnicamente le aziende che hanno deciso di riconvertire la produzione e ha testato centinaia di dispositivi di protezione per aziende private, pubbliche amministrazioni ed autorità giudiziarie.

A&A Studio Legale è uno studio legale associato full service specializzato nell’assistenza legale d’impresa con sedi a Busto Arsizio, Milano, Roma e Bologna.