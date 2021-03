Nosate: auto distrutte in un frontale di via Ponte Castano

D ue auto distrutte nella parte anteriore, ma per fortuna nessuno ha riportato ferite. È accaduto oggi a mezzogiorno in via Ponte Castano a Nosate. Poco prima della salita che porta alla parte alta del paese due auto si sono scontrate frontalmente. Tre le persone coinvolte, ma nessuna ha riportato lesioni importanti. È giunto a Nosate un equipaggio della Croce Bianca della delegazione di Mesero e la polizia locale di Castano e Turbigo per valutare le persone coinvolte. La dinamica è in fase di chiarimento.

