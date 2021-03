Magenta: Manuel Vulcano esterna la sua riflessione sul Complesso scolastico di via Papa Giovanni Paolo II

Magenta 04/03/2021

Quanto accaduto a Magenta con la chiusura temporanea del Complesso scolastico di via Papa Giovanni Paolo II dovrebbe imporci una riflessione sullo stato drammatico di abbandono e degrado in cui versano numerosi edifici scolastici e strutture pubbliche nel nostro paese.

Riteniamo che la sicurezza sia un requisito essenziale per prevenire gravi incidenti e che ogni docente ed ogni studente abbiano il diritto di poter lavorare e studiare in un ambiente a norma in cui venga preservata l’incolumità e salute.

L’amministrazione Comunale oltre alla sicurezza di lavoratori e docenti dovrebbe provvedere velocemente a garantire la continuità didattica trovando una seria soluzione strutturale alternativa fino al momento in cui ci saranno le certificazioni per rientrare a scuola in sicurezza.

Per porre rimedio ai problemi creati dai continui tagli all’istruzione servono finanziamenti ingenti e nuove leggi che diano sostanza ai proclami che sentiamo continuamente pronunciare sulla scuola.

Rivendichiamo più controlli, più sicurezza e una scuola migliore perché nella scuola si costruisce il futuro.

Manuel Vulcano

CUB SUR Magenta