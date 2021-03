Magenta: Samuel Aliko, videomaker e influencer intervistato da Irene Ferrario nella redazione di CAM

Intervistato dalla nuova conduttrice di CAM Irene Ferrario (c’è già chi la paragona a Chiara Ferragni) Samuel Aliko è un giovane promettente che si sta lanciando nel fantastico mondo che oggi coinvolge sempre più giovani. Nato come fotografo 5 anni fa oggi è videomaker e influencer. Il mondo digitale è sicuramente il futuro, anzi è già il presente.

Tutti possono provare, alla fin fine basta uno smartphone di ultima generazione. Poi però occorre avere capacità creativa e tantissima passione.

Samuel è autodidatta e continua a studiare per migliorarsi. Ha già gli obiettivi chiari cominciando con Youtube. Video, foto, viaggi, e chissà cosa ancora per il futuro di Samuel. Nel video girato nella redazione di CAM ci da’ alcuni suggerimenti su come fare per cominciare e appassionarsi a questa attività.

“Oggi con i social condividiamo ogni cosa – dice – e io condivido quello che faccio.

Al momento non è un lavoro, ma una grande passione. Senz’altro potrei definirla arte”. I video possono essere visti sui social, youtube, facebook, instagram cercando il nome Samuel Aliko.

La nostra video intervista: