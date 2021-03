Cam ha visitato per voi KRABE pelletteria di qualità a Magenta in via Manzoni 6 – Qualità ad un basso prezzo! (Video)

Una vera novità a Magenta, un negozio di pelleteria lavorata artigianalmente in Bangladesh ma utilizzando le capacità artigianali di un prodotto tipicamente italiano.

Ci siamo andati per voi noi di CAM.

Un negozio che vende pelletteria di alta qualità che vende ad un prezzo davvero unico.

Ne abbiamo tratto un piccolo reportage descrittivo che speriamo sia utile a voi per scegliere il vostro accessorio preferito fatto con pelleteria di altà qualità artigianale.

Nel sito di KRABE leggiamo: “La nostra visione”

La nostra visione è l’evoluzione permanente, utilizzare le nuove tecnologie per migliorare la qualità e la sostenibilità della produzione, implementare lo sviluppo di nuovi prodotti, aumentare l’efficienza energetica, prevenire l’inquinamento, preservare la sicurezza e la salute dei nostri dipendenti e collaboratori, mantenendo come obiettivo fondamentale il miglioramento continuo nella soddisfazione dei nostri clienti, del personale, degli azionisti e della comunità. In qualità di specialisti chimici, soddisfiamo le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti e della società. I nostri chimici, scienziati, designer di scarpe e borse, specialisti di produzione, specialisti dei materiali e altri aggiungono le caratteristiche sensoriali, di lavorazione, di sostenibilità e altre caratteristiche che i nostri clienti ei loro clienti desiderano e di cui hanno bisogno. Siamo partner. Ascoltiamo e pensiamo con. Co-creiamo e collaboriamo, prendiamo l’iniziativa e accettiamo la responsabilità di migliorare la durata, la sostenibilità, la protezione, la sicurezza, l’estetica, il peso, l’odore e la sensazione al tatto dei materiali intermedi e dei prodotti finali.

Per darvi un’idea della serietà di KRABE seguite il nostro vido: