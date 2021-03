Manutenzione del verde lungo le sponde del Naviglio Grande

Si stanno svolgendo ormai da diverse settimane numerose operazioni di manutenzione del verde lungo il Naviglio Grande, che stanno interessando più Comuni. Per permettere l’esecuzione dei lavori in sicurezza sono state emanate, da ETVilloresi, alcune ordinanze finalizzate a impedire il transito (ad eccezione di quello dei mezzi consortili) sulle alzaie interessate.

Lo scorso 3 marzo ne sono state formalizzate ben tre, relative, la prima la n. 9, al tratto ricompreso tra il ponte di Magenta (fraz. Pontevecchio) e quello di Robecco sul Naviglio (tra la progr. km 12+820 e la progr. km 15+000), in vigore dal 4 al 5 marzo 2021 e dal 8 al 12 marzo 2021; la seconda, la 10, inerente al tratto di alzaia ricompreso tra il ponte di Pontenuovo e quello di Pontevecchio (tra la progr. km 11+500 e la progr. km 12+820) a Magenta, valida per il periodo dal 8 al 12 marzo 2021 e, infine, l’ordinanza n. 11, che si riferisce al tratto tra la progressiva km 18+400 e la progressiva km 18+950 ad Albairate, per il periodo dal 8 al 12 marzo 2021 e dal 15 al 19 marzo 2021. In quest’ultimo caso i lavori saranno in carico al Comune.