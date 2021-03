Da Sushiko Magenta la migliore cucina giapponese e cinese, oltre 200 piatti per tutti i gusti!

Noi di CAM l’abbiamo Provato per voi

Cucina giapponese e cinese per tutti i gusti.

Ottima e con materie prime ricercate e di qualità. Da pochi giorni ha aperto Sushiko in via Epinasse 84 a Magenta, dove ad accogliervi ci sarà la cortesia e la professionalità. Il ristorante è stato rilevato dalla casa madre di Sushiko con sede a Reggio Emilia e conta oltre 50 locali di cucina giapponese su tutta Italia.

In questo periodo ‘Sushiko Delivery’ e ‘Take Away’ consentono di portarsi a casa il proprio sushi preferito per gustarlo quando si vuole.

Il servizio è attivo dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 18.00 alle 22.30. Per avere le consegne a domicilio è possibile chiamare, servirsi della app di Sushiko presente su Play Store o Apple Store e accedi alla promozione 8€+8€+8€

Le specialità? Il Team Manager Roberto Laurenzi spiega che non c’è solo il sushi, ma ci sono anche i secondi piatti di terra e mare, i buonissimi primi come gli spaghetti di riso e soia, con misto mare con pollo o manzo e tantissimo altro. Insomma, un menù vastissimo che conta all’incirca 200 piatti.

“Per il take away c’è anche il menù ‘Infinity 7×20 euro. Ovvero: scegli 7 piatti, Esclusi Sushi Misti se si supera l’importo di 20 euro si torna sempre a 20″.

Tutte le informazioni sono visibili sul sito sushiko.it nella sezione take away.

Per informazioni chiamare il numero 0297003263.