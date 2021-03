Trovato morto in casa, a Lavagna il buscatese Natale Muraca, non lo vedavano da tre giorni.

Una Scoperta tragica, fatta da un vicina, da qualche giorno non vedeva Natale ha allertato la Polizia Locale e i Pompieri che hanno forzato la porta è l’hanno trovato, morto e forse da qualche giorno. Stanno verificando, con un autopsia le cause del decesso, ci rivela “distrutta” sua sorella Gabriella Muraca.

“Un dolore fortissimo – ci rimarca Gabriella – amavo mio fratello, dopo la separazione aveva vissuto con la mia famiglia, poi aveva trovato in liguria e si era trasferito,”

Viveva da solo, aveva trovato lavoro ai mercati generali di lavagna e si era trasferito, l’ex moglie era tornata in Calabria con la figlia Denise, un altro figlio Ernesto abita qui in zona e il terzo figlio Kevin vive e lavora in inghiterra.

“Sono veramente distrutta da quando ho ricevuto la telefonata – ci dichiara Gabriella – un colpo al cuore, nuovamente, ho già perso un fratello in un modo simile, e ora anche Natale che amava definirmi la sua cucciolona”

Facebook. in alcuni casi, raccoglie i pensieri instintivi quelli che partono da dentro, qui quello di Gabriella:

“Caro fratello oggi ho avuto la brutta notizia che tu non ci sei più! è brutto sapere che dopo tanti anni in cui ho sempre lotatto per starti vicino, io non ci si riuscita, forse mi è stato anche impedito. E Adesso la triste notizia che non ci sei più. Non potrò più vederti neanche da morto, arriverò sarai già in una fredda cassa💔 Riposa in Pace… fai un buon viaggio fratello mio… dalla tua coccolona mi mancherai tantissimo”

Gabriella ricorda la canzone che amava tanto ‘Nino Fiorello angelo blu’. Una canzone struggente che mette le lacrime e ad un certo punto recita: “Mi dice sai nino l’angelo blu mo nun ci sta chiù. P’ na brutta disgrazia è vulat in ciel cu Gesù”

Anche la redazione di CAM si stringe nel dolore e su suo desiderio pubblichiamo il brano di Nino Fiorello “ANGELO BLU”