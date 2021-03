Cuggiono: un gruppo nato per sostenere i cani di Andrea Azzimonti, raccolte 1500 firme in pochi giorni

Dopo l’allontanamento da Castelletto di Cuggiono eccoci con Andrea Azzimonti al ristorante Mariuccia di Malvaglio che sta vivendo giorni di angoscia, perché in questa vicenda ci sono coinvolti anche sei cani. I suoi rottweiler tuttora ricoverati in un canile a Legnano. Questa triste vicenda (parliamo soltanto dei cani, al momento non entriamo nelle vicende legali familiari) comincia 23 dicembre quando i carabinieri notificano al cuggionese l’allontanamento dalla sua abitazione. I suoi rottweiler vengono anche loro allontanati da Castelletto di Cuggiono, dove vivevano in riva al Ticino con il padrone e sono stati sistemati in un canile a Legnano. “ Nell’ordinanza non si diceva che l’allontanamento avrebbe dovuto riguardare anche i cani , – spiega Azzimonti – ma loro non hanno voluto sentire ragioni. Io mi ero già premunito allertando una persona di fiducia per i loro bisogni quotidiani. Sono passati più di due mesi e i cani ne stanno risentendo. Erano abituati a vivere con me e a dormire con me. Quando vado a trovarli mi fanno delle feste che anche i volontari del canile piangono”. Andrea ha pubblicato tutto sui social. “Il comune di Cuggiono per un mese ha sostenuto le spese del canile, e li ringrazio di cuore – commenta – ma purtroppo io non sono in grado di affrontare quelle ulteriori”. Recentemente Azzimonti ha aperto una pagina social che sta riscuotendo grande successo: “La mia vita con i rottweiler”. Un gruppo aperto su facebook per mostrare cosa sta accadendo. E per avere un supporto. “Ho chiesto aiuto alle istituzioni, ma senza ricevere nulla – conclude – grazie agli amici amanti dei cani ho raccolto circa 1500 firme in una sola settimana. Chiedo un aiuto per i miei animali. Ieri pomeriggio ho subito l’ennesima ingiustizia. I carabinieri mi chiamano e mi invitano a dar via i cani. Non lo farò mai. Non sono oggetti, ma animali che hanno una gran sensibilità. Per me sono come se fossero miei figli”

La Nostra Video Intervista a Andrea: