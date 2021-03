De Corato a Corbetta: “Attenzione alle truffe del vaccino!”. Con Mosaiko in arrivo spettacoli teatrali per fare prevenzione

Truffatori sempre più spregiudicati.

L’assessore regionale Riccardo De Corato ha rivelato l’ultimo sistema ideato per truffare gli anziani. Lo ha fatto questa mattina a Corbetta durante la presentazione di un progetto che il comune sta portando avanti con l’associazione culturale Mosaiko.

Erano presenti il sindaco Marco Ballarini, la comandante della polizia locale Lia Vismara e Francesca Magistroni, presidente dell’associazione Mosaiko. De Corato ha spiegato che negli ultimi giorni nella zona del rhodense sono arrivati messaggi di questo tipo: ‘per informazioni e dettagli su come prenotare il vaccino anti covid chiama il numero 1240’. “L’invito – commenta l’assessore – è di non credere assolutamente a tali messaggi e a segnalarli alle autorità competenti”. L’assessore spiega che nel 2020 sono stati stanziati 600mila euro circa per i comuni che hanno deciso di intraprendere progetti contro le truffe agli anziani.

Il Sindaco Marco Ballarini punta molto sulla prevenzione e per questo ha scelto di continuare con gli incontri volti a sensibilizzare gli anziani, ma vuole fare anche qualcosa di più. Recentemente la polizia locale di Corbetta ha sventato tre truffe telefoniche, grazie alla segnalazione da parte dei cittadini. Era stata organizzata una trappola per coglierli con le mani nel sacco, ma i truffatori che non sono affatto sprovveduti avevano probabilmente capito che era stato lanciato l’allarme e non si sono presentati all’appuntamento.

Quanto ai prossimi eventi teatrali con l’associazione Mosaiko, la presidentessa dell’associazione Francesca Magistroni ha spiegato che sono in corso di preparazione tre spettacoli. “Il teatro – ha detto – consente di vivere direttamente certe emozioni. Rappresentarle permette a chi le osserva di comprenderle meglio”.