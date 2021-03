Pur in assenza di un comunicato ufficiale da ASM pubblichiamo i nomi che vanno ad integrare il nuovo CdA. Entrano due commercialisti e un avvocato. Trattasi di Valeria Sanasi di Corbetta, Michela Canziani di Castano Primo e Andrea Zanardi di Milano nel ruolo del nuovo amministratore delegato. In attesa di un commento della presidentessa di ASM porgiamo i nostri saluti all’amico collega Ettore Politi.

