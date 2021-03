Magenta: Via Ancillotto è diventata un urinatoio, il degrado in centro città

Eravamo in piazza, con Munib Ashfag, quando un residente di via Giovanni Ancillotto ci ha attenzionati su un problema. “Noi che abitiamo qui non ce la facciamo più!”.

Con Munib, siamo andati a vedere e siam rimasti basiti, la piccola via, ricordiamo in centro a Magenta, è diventata l’urinatoio di tutti i ragazzi che frequentano l’adiacente Piazza Liberazione.

Un ragazzo, sorpreso da noi ci ha dichiarato “non ci fanno entrare nei bar, da qualche parte dobbiamo pur farla! “

Va bene, ma l’amministrazione magentina dov’è? Piazzare dei Wc chimici non è possibile? prima o poi scappa a tutti, molto di più a chi ama bere!

Per noi è un altro segno che la città, piano piano, si sta degradando.

I residenti fanno quello che possono, per difendersi sono arrivati a gettare secchiellate d’acqua e candeggina addosso ai “pisciatori” e qualcuno ha risposto sfasciando una porta.

Noi che abbiamo qualche anno in più, non abbiamo mai capito il perchè sono stati tolti i vespasiani, erano cosi comodi!

il nostro LIVE da via Ancilotto: Clicca qui per il Video