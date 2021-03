Magenta: Ennesima rissa in Piazza Liberazione. Il video dalle “nostre” telecamere.

Oggi, verso le 19, qualcuno ci ha avvisati dell’enormità di ragazzi che erano in giro a bere, tra piazza Liberazione e via Garibaldi, e che non tutti i locali erano chiusi come da DCPM alle 18.

Forse abbiamo sbagliato anche noi a non prendere una posizione decisa, per evitare il peggio, ma siamo solo giornalisti e quando un autorità alle 19.19 ti risponde “Facciano un esposto e chiamino i carabinieri” beh ci pensi un pò sopra.. e lasci correre (sbagliando).

Lezione imparata stasera: DENUNCIATE SEMPRE!

Poi alle 20.00 la rissa, è iniziata, per futili motivi, sotto l’effetto magari di un pò di alcol, una ragazzata insomma.

Ma quando nelle rissa ci sono coinvolti una ventina di ragazzi, ci pensi doppiamente, da cittadino o peggio da giornalista che vuole documentare, ad andare a sedarla. Secondo me la colpa è dovuta alla totale assenza di controlli. Ne abbiamo i coglioni pieni tutti, non discuto, ma qui siamo alla totale anarchia degli amministratori, non è politica, è sotto gli occhi di tutti! 5 pattuglie tra carabinieri polizia e finanza per sedare una rissa, noi da cronisti possiamo solo documentarla, poi se la rissa come testimoniano le foto viene sedata davanti alla redazione, non puoi non vederla.

Un grazie! da parte nostra a Carabinieri Finanza e Polizia, intervenuti prontamente per svolgere il loro difficile lavoro.