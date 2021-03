Inveruno saluta Marco Selmo, il vigile buono

Il cappello da agente della Polizia locale sulla bara. La sua immagine e due colleghi accanto a lui. Oggi Inveruno ha reso l’ultimo saluto a Marco Selmo, 52 anni, morto pochi giorni fa in un incidente stradale davanti alla caserma dei vigili del fuoco di via Lazzaretto. Migliaia i commenti di cordoglio che stanno giungendo per Marco, da tutti considerato una persona eccezionale, il gigante buono come era soprannominato. Se non fosse stato per le restrizioni dovute alla zona rossa oggi la chiesa parrocchiale di Inveruno sarebbe stata stracolma di gente.

“Tanti anni insieme, tante esperienze, sempre con il tuo sorriso contagioso. I tuoi figli avranno sempre davanti a loro l’immagine di un uomo che non si è mai tirato indietro. Quello che ti è accaduto sembra impossibile, ma purtroppo è la realtà”, lo ricordano i colleghi. “È un momento di profonda tristezza per la nostra comunità – ha detto il sindaco Sara Bettinelli – un amico, un collega ci ha lasciati. Hai vissuto la tua vita con impegno e dedizione al servizio del prossimo. Non tutto è stato semplice, ma anche nei momenti più duri non hai mai mancato di mostrare il tuo sorriso. Sei stato il punto di riferimento per tanti. Arrivederci Marco e soprattutto grazie”.