Mariuccia, Guerino, Antonella. Tre persone dal cuore d’oro. Tutti conoscono il famosissimo ristorante da Mariuccia a Malvaglio. Tempi duri anche per loro da un anno a questa parte a causa del covid, eppure chi ha il cuore d’oro non si tira indietro. Mai, nemmeno nei periodi di crisi più buia. E così ecco che Guerino Ceriani ha scritto questo posto che riprendiamo: “Se sei disoccupato e vedi il tuo frigorifero vuoto, non vergognarti di chiamare in privato, nessun altro deve sapere. Un pacco di riso, pasta, zucchero, latte o altro, ci si mette in ordine… Non passare la giornata a stomaco vuoto, o lasciare che i tuoi figli soffrano la fame per vergogna o orgoglio. Non è colpa tua! Conta su di noi ❤️ Non abbiamo molto, ma con quel poco che abbiamo aiutiamo!”. Non possiamo che complimentarci con Guerino. C’è chi da un anno a questa parte ha perso tanto e lo testimoniano le lunghe file fuori dai centri che distribuiscono i pasti. ‘Da Mariuccia’ si fa avanti per tutti coloro che hanno bisogno.

Da Mariuccia a Malvaglio: ristorante dal cuore d’oro, un aiuto per chi ha bisogno was last modified: by