Castano intera sotto shock dopo il servizio sul pedofilo realizzato dalle IENE – Il commento del Sindaco Pigniatiello.

Un pedofilo incastrato dalla solerzia di una mamma e dall’inchiesta condotta dalle Iene: lapuntata della nota trasmissione di Mediaset andata in onda la sera di ieri, martedì 16 marzo, ha reso noto la bruttisima vicenda

Il commento del Sindaco Giuseppe Pigniatiello:

In merito al servizio televisivo del programma “le Iene” andato in onda il 16 marzo 2021 e alle successive notizie apparse sui social network e quotidiani online, il Sindaco e l’Amministrazione Comunale intendono chiarire sin d’ora che la notizia ha sconvolto tutti, al di là di ogni sensazionalismo di sorta.

Le aberranti accuse mosse nel servizio televisivo non lasciano indifferenti e proprio per questo è necessario rispettare e tutelare il lavoro della Magistratura.

L’Amministrazione Comunale era all’oscuro del contenuto dell’indagine e ha già assunto in queste ore tutti i provvedimenti opportuni e necessari a tutelare i cittadini, l’Ente e i servizi degli Uffici. Ulteriori provvedimenti verranno assunti rispetto al dipendente coinvolto che da oggi è interdetto dal servizio in via cautelare in attesa di definire il procedimento disciplinare in corso.

Il Comune e l’Amministrazione sono a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Autorità Giudiziaria al fine di addivenire nel più breve tempo possibile a fare chiarezza sulla vicenda, assicurando alla Magistratura piena collaborazione e fiducia nell’alveo della legalità.

il video delle IENE: