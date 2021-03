Raccolte duemila firme per Andrea Azzimonti e i suoi cani, nessuna risposta dal Sindaco di Cuggiono

La petizione a favore di Andrea Azzimonti di Castelletto di Cuggiono e dei suoi sei cani rottweiler, lanciata sul gruppo facebook ’La mia vita con i Rottweiler’ ha riscosso grande successo. Sono quasi duemila le firme raccolte e trasmesse al sindaco di Cuggiono e al Prefetto di Milano. “I cani devono essere trasferiti in un posto adeguato al più presto – spiega Bea Benny Cappolecchia, una moderatrice del gruppo – inoltre sono stati presi senza alcun provvedimento. Noi moderatrici del gruppo chiediamo di aiutare Andrea e stiamo facendo tutto il possibile”. Le firme sono state raccolte in ogni regione d’Italia e anche all’estero. Sono stati raccolti anche dei soldi che consentiranno il pagamento della rata del canile dove sono ospitati i cani di Azzimonti, che verrà saldato nella giornata di domani. “Abbiamo interpellato il sindaco di Cuggiono – aggiunge – ma senza ottenere risposta. Pensiamo che un sindaco debba avere cura dei suoi cittadini.

Abbiamo scritto anche al Ministro Massimo Garavaglia visto che è della zona ed è pronta perfino una lettera al Presidente della Repubblica. Noi non ci fermeremo. Possibile che non si trovi una persona con un pezzetto di terra da dare ad Andrea in modo che possa tenere i cani? Dobbiamo muoverci. I cani non possono più rimanere al canile”.