Magenta: Multe a raffica in via Pretorio alle auto in divieto: insorgono i residenti

È stato un brutto risveglio quello di questa mattina per i residenti tra via Pretorio e piazza Fontana a Magenta.

La Polizia locale ha distribuito multe in quantità alle auto in sosta perché il pass in dotazione consente di lasciare l’auto in Ztl, ma solo per 15 minuti. Naturalmente serpeggiava il malcontento tra i residenti che, alla vista degli agenti, sono scesi tutti in strada a chiedere spiegazioni. “Ci devono spiegare dove possiamo andare a parcheggiare l’auto – commentava un residente – se siamo sprovvisti di box. Per avere il Pass abbiamo pagato la marca da bollo da 16 euro accorgendoci solo adesso che sul retro in piccolo c’è scritto che la sosta vale solo per 15 minuti. Va bene è colpa nostra e non sono i 43 euro della sanzione a farci arrabbiare. In un caso come questo però pensiamo si debba utilizzare il buon senso non dare sanzioni a raffica a noi residenti. Mi sta bene lasciare l’obbligo dei 15 minuti durante il giorno, ma la sera dovrebbero garantire la sosta. Tanto più che, prima di oggi, non avevamo mai visto un intervento così deciso della polizia locale”.