Legnano: i Carabinieri arrestano un 29enne per detenzione ai fini di spaccio di cocaina

riceviamo e pubblichiamo

Alle ore 18:00 circa di domenica 21 marzo, a Legnano, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 29enne albanese, domiciliato a San Giorgio su Legnano, nullafacente, pregiudicato per reati analoghi e privo di regolare permesso di soggiorno. A seguito di perquisizione domiciliare eseguita d’iniziativa, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 65 gr. di sostanza stupefacente tipo “cocaina”, già suddivisa in dosi, 1.500 euro in banconote verosimilmente provento attività illecita, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento.

Gli oggetti rinvenuti e lo stupefacente sono stati sottoposti a sequestro mentre l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio (VA) su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Milano, 22 marzo 2021