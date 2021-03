Una delegazione di Genitori di Arluno si è unita, a Milano, con il Comitato A Scuola per protestare contro la DAD

“Basta Dad, per il governo gli studenti non esistono”

L’Associazione Genitori di Arluno, Domenica 21 si è divisa per amplificare la propria vove con le istituzioni. Una Parte si è radunata ad Arluno al al Parco Toti un altra ha partecipato a Milano la Piazza del Duomo al raduno voluto da www.a-scuola.it. Sono scesi in piazza per manifestare contro la chiusura delle scuole. Ad Arluno c’erano cirrca un centinaio di persone, Federica Colombo, una delle mamme arlunesi, che è andata a milano, ci ha raccontato che Piazza al Duomo era gremita. Ragazzi e bambini, accompagnati dai genitori, hanno portato i loro zaini. Su ogni cartella un messaggio per le istituzioni come “per il governo i ragazzi non esistono“

Continua la Battaglia dei Genitori Arlunesi, Giorgia Bonfante la mamma che ha diretto la manifestazione ad Arluno ci ha detto: “sono felice che in molti hanno aderito, sono curiosa, mi iacerebbe sapere quandìti paesi della nostra zona hanno aderito” – ha sottolineato – “noi non siamo contro la DAD ma per noi la scuola si fa in presenza”.

Si ringrazia per le foto e il video Federica Colombo:

La Nostra diretta ad Arluno