Magenta – Marciapiede sconnesso in via Roma: donna inciampa, cade e si ferisce

È caduta inciampando in una sporgenza del marciapiede di via Roma. Una donna ha riportato delle ferite alla mano l’altro pomeriggio ed è finita in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta. Fortunatamente non si è verificato nulla di grave, ma a preoccupare è il marciapiede di via Roma, sconnesso in più punti e pericoloso soprattutto per le persone non più giovanissime. La Polizia locale è intervenuta per rilevare l’incidente. La donna ha ricevuto il soccorso di numerosi passanti che si sono prodigati per lei. Naturalmente auspichiamo che i marciapiedi della città vengano sottoposti a manutenzione e verifica delle condizioni al fine di evitare incidenti come questo.

