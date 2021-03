Cuggiono: rottweiler di Andrea Azzimonti, arriva mentre siamo al canile la risposta del sindaco

I sei rottweiler di Andrea Azzimonti godono di discreta salute. Questa mattina Azzimonti, insieme al direttore di CAM Francesco Maria Bienati, si è recato al canile di Legnano dove era prevista la visita del veterinario. I cani, pur essendo leggermente dimagriti, erano in salute.

Reattivi e ben addestrati da Andrea non hanno manifestato alcuna aggressività nei confronti del medico che li visitava. Proprio oggi è arrivata la risposta del sindaco di Cuggiono Giovanni Cucchetti in merito alla petizione con oltre duemila firme di persone che chiedono una sistemazione degna per i cani. Una risposta che, in sintesi, dice ben poco. “Con riferimento alla petizione da lei inviata –recita – con e mail del 13 marzo 2021, La informo che i fatti segnalati sono già all’attenzione dell’ufficio servizi sociali del comune di Cuggiono che si sta adoperando per dare il sostegno necessario. Ed è al medesimo ufficio che il signor Azzimonti deve rivolgersi per rappresentare le necessità alloggiative da voi evidenziate”. Insomma, la classica risposta in lingua burocratese che dice nulla e il contrario di nulla.