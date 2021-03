Magenta: zona rossa non ti conosco, soliti assembramenti finché la polizia locale manda tutti a casa.

Anche oggi finche la polizia locale non è intervenuta in maniera decisa il centro di Magenta era quello dell’epoca pre covid. Con la gente in giro come se nulla fosse e parecchie mascherine abbassate. Per la polizia locale non è facile far rispettare le regole.

La gente è stanca e redarguire qualcuno serve a poco o a nulla. Alle 18 la polizia locale è arrivata in piazza Parmigiani e ha mandato tutti a casa. Appuntamento a domani con i soliti assembramenti.

