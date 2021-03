Erano circa le 6 del mattino, quando un agricoltore che stava andando al lavoro ha visto l’auto nel campo. Ha prontamente allertato la Polizia Locale di Robecchetto che giunta sul posto si è attivata per risalire al proprietario del mezzo abbandonato. Dai primi dati emessi, l’auto è intestata a un uomo di Busto Arsizio. Il mezzo che da Malvaglio viaggiava verso Cuggiono, forse per un colpo di sonno del conducente (nostra ipotesi), è uscito di strada ribaltandosi più volte. Sembrerebbe che non ci siano feriti. Gli occupanti o l’occupante, per ora non si sa, hanno semplicemente preferito abbandonare l’auto e forse chiamare in aiuto un amico e andarsene a casa a dormire. Oggi alle 13 l’auto era ancora nel campo



Malvaglio: si ribalta e abbandona l'auto in campagna, la Polizia Locale alla ricerca del proprietario.