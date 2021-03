Questione vaccini: alcune badanti ucraine ci hanno chiesto informazioni…

Vaccinazioni in corso con le tante difficoltà che sappiamo. E per gli stranieri in regola con i documenti, ma senza la cittadinanza italiana come funziona? L’altro giorno siamo stati contattati da alcune badanti che vivono a Magenta.

Ci hanno chiesto se avevamo informazioni in merito all’eventuale loro vaccinazione e in quale categoria verrebbero inserite.

Le badanti, come è noto, rappresentano una categoria di lavoratori a forte rischio contagio. Accudiscono gli anziani nelle loro abitazioni ed escono a fare le commissioni per poi rientrare in casa. Sarebbe senz’altro una categoria da sottoporre a vaccinazione al più presto. Per la loro protezione anzitutto e per quella delle persone con le quali entrano continuamente in contatto. A cominciare dall’anziano e dai suoi familiari.

Naturalmente ci siamo attivati chiedendo agli enti competenti e ci è stata fornita una immediata risposta che pensiamo possa essere utile.

Se le badanti hanno le carte in regola che documentano la loro attività di assistenza verranno vaccinate come conviventi.