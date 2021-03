Aiutatemi a ritrovare Felix!

Chiedo aiuto per ritrovare il mio gatto Felix, da circa 6 anni vive con me e la sua sorellina adottiva Siberia, un bel giorno Siberia lo porto’ a casa e lui decise di far parte della famiglia restano il casa con noi, Felix da gatto di strada diventò ben presto un gatto di casa, amando il divano e il letto, pappe e spuntini quando voleva lui, un gatto molto curioso, sempre pronto ad aiutare se c’era qualcosa da fare.

Felix e un gatto bianco e nero sterilizzato con microchip, non si trova più dal 4 di Marzo si è allontanato dalla piazza di Cuggiono precisamente da Vicolo San Gregorio. Non si sa’ se potrebbe essere salito su un furgone di un corriere o su una macchina che fa le consegne, o se qualcuno per sbaglio lo ha preso pensando che fosse un gatto randagio. Essendo un gatto molto curioso potrebbe esser finito in qualche paese vicino senza saperlo. Chiedo a tutti di notare se un gatto bianco e nero giri vicino alle vostre abitazioni o nei posti che abitualmente frequentate, per avvistamenti chiamate il 3488844116 Ci sono volantini in molti paesi, Cuggiono, Inveruno, Arconate, Casate, Bernate, Mesero, Boffalora, Malvaglio, Robecchetto con Induno, Castano Primo, Vanzaghello, Turbigo, e continuerò con molti altri paesi…..Sono fiducioso nell’aiuto di tutti. E di chi come me ritiene un animale domestico un membro della famiglia

